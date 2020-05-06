Число жертв СOVID-19 в Москве превысило 900 человек

Последние данные обнародовал оперштаб

Жертвами коронавируса в Москве за последние сутки стали 39 человек. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 905, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В столичной администрации ранее заявили, что количество проведенных тестов на коронавирус в последние дни значительно увеличилось – в то время как число госпитализаций осталось на прежнем уровне. Это означает, что удалось снизить риск распространения инфекции и избежать тяжелых последствий заболевания у зараженных.

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