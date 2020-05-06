ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв СOVID-19 в Москве превысило 900 человек

21:48
  • среда
  • 06 мая 2020

Последние данные обнародовал оперштаб

Жертвами коронавируса в Москве за последние сутки стали 39 человек. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 905, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва резко увеличила тестирование на коронавирус

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В столичной администрации ранее заявили, что количество проведенных тестов на коронавирус в последние дни значительно увеличилось – в то время как число госпитализаций осталось на прежнем уровне. Это означает, что удалось снизить риск распространения инфекции и избежать тяжелых последствий заболевания у зараженных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Медики транспортируют пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию
Медики транспортируют пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.