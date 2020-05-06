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Дело о попытке американского вторжения в Венесуэлу отправят в Гаагский трибунал

22:10
  • среда
  • 06 мая 2020

Решение об аресте лидера оппозиции Гуайдо примет суд

Материалы о попытке морского вторжения в Венесуэлу отправятся в суд в Гааге. Подготовкой соответствующих докладов занялся МИД страны, сообщил президент Николас Мадуро.
Мадуро: "Американские заговорщики пытались меня убить"

"Я дал поручение главе МИД Хорхе Арреасе направить доклады и видео об этой агрессии… в Гаагу, чтобы присоединить их к иску, уже находящемуся в Международном уголовном суде", - заявил Мадуро на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. Венесуэльский лидер имел в виду жалобу, поданную в Гаагу в феврале – на санкции, которые Вашингтон вводит в отношении Каракаса с 2014 года.

Ранее МВД Венесуэлы сообщило, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах, однако были задержаны. Один из них - гражданин США, сотрудник частной охранной компании Silvercopp Люк Денман – на допросе заявил, что целью диверсионной группы был захват аэропорта Каракаса. Боевики должны были удерживать объект до тех пор, пока венесуэльского президента Мадуро не вывезут в США.

Сам же президент Боливарианской Республики заявил на пресс-конференции, что  решение об аресте лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в связи с неудавшейся попыткой вторжения группы наемников в страну должен принимать суд, передает ТАСС.

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