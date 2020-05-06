Съемочную группу Первого канала выгнали из Минска из-за COVID-19

Журналистов лишили аккредитации

Съемочную группу российского Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии. Решение приняли в белорусском МИДе. Причиной стал снятый журналистами сюжет о ситуации с COVID-19 в республике.

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Ранее в Кремле отметили, что Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом. Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных.

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