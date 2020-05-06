Путин предоставил страховые гарантии борющимся с COVID-19 медикам

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации

Российским медицинским работникам, которые борются с COVID-19, предоставят дополнительные страховые гарантии. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В случае смерти медицинского работника выплата составит 2,7 миллиона рублей, говорится в тексте указа, который обнародован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, указ касается врачей, младшего и среднего медперсонала, а также водителей автомобилей скорой помощи, которые непосредственно работают с пациентами, у которых подтвержден коронавирус.

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