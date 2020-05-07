Онищенко не увидел предпосылок к ужесточению карантина

Вирус начал "выдыхаться"

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не видит необходимости ужесточать ограничительные меры, введенные в целях борьбы с коронавирусом.

Люди должны выйти на работу, экономика страны не может застаиваться, рассказал он в эфире НСН.

"Тем более, вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим", - объяснил Онищенко.

Депутат добавил, что Россия идет собственным путем в борьбе с коронавирусом, но опирается на международный опыт. Врачи экстраполируют его на наши реалии, но не копируют, поскольку в каждом регионе страны разные уровни инфекции, пишет издание argumenti.ru.

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. С 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

Все заведения общепита, торговые центры, салоны красоты, бани и сауны закрыты до особого распоряжения. Работают только продуктовые, аптеки, зоомагазины, салоны сотовой связи и медицинские центры. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, большинство работодателей перевели своих сотрудников на удаленку.

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