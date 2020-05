В США предсказали последствия термоядерного удара по Москве

Американцы смоделировали взрыв супермощной бомбы

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало разрушительные последствия от взрыва термоядерной бомбы, которую в XX веке создавал американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер.

В статье говорится, что бомба Теллера в десять тысяч мегатонн могла бы уничтожить целые страны, в том числе Великобританию, Францию, Германию, Северную и Южную Кореи.

С помощью компьютерного симулятора журналисты показали, что даже бомба мощностью в сто мегатонн, упав на Москву, вызвала бы катастрофические разрушения, пишет издание argumenti.ru. В этом случае ядерные осадки выпали бы на расстоянии порядка 1,5 тысячи километров от эпицентра взрыва. А если бы на российскую столицу сбросили 10000-мегатонную бомбу Теллера, то от этого пострадала бы Западная Европа и, возможно, даже США.

Автор статьи с облегчением пишет о том, что Эдвард Теллер отказался от создания своей бомбы, которая в сто раз превосходила советскую "Царь-бомбу" (АН602). "Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие. В конце концов наши ядерные арсеналы достаточно большие, чтобы уничтожить мир несколько раз. Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?" - говорится в материале.

