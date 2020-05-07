Разгон облаков - не для прогулок: москвичей призвали сидеть дома 9 мая

Смотровые площадки будут закрыты

Чистое небо на День Победы необходимо для обеспечения безопасности авиационных перелетов, а не для прогулок москвичей.

Как объяснил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков, поскольку в небе летит группа самолетов, у них должна быть хорошая видимость друг друга. Также ясное небо позволяет проводить качественную видеотрансляцию воздушной части Парада Победы.

"Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой", - сказал Данчиков (цитата по ТАСС).

Начальник Главконтроля напомнил, что все смотровые площадки в столице закрыты. Нарушители режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности.

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