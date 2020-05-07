ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разгон облаков - не для прогулок: москвичей призвали сидеть дома 9 мая

08:18
  • четверг
  • 07 мая 2020

Смотровые площадки будут закрыты

Чистое небо на День Победы необходимо для обеспечения безопасности авиационных перелетов, а не для прогулок москвичей.

В Кремле раскрыли планы Путина на 9 мая
Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая

Как объяснил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков, поскольку в небе летит группа самолетов, у них должна быть хорошая видимость друг друга. Также ясное небо позволяет проводить качественную видеотрансляцию воздушной части Парада Победы.

"Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой", - сказал Данчиков (цитата по ТАСС).

Начальник Главконтроля напомнил, что все смотровые площадки в столице закрыты. Нарушители режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Режим самоизоляции
Режим самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.