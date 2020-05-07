Поклонники не узнали заросшего на карантине Стаса Михайлова

Фанаты предположили, что парикмахер певца тоже в самоизоляции

Стас Михайлов поразил своих поклонников внешним видом на самоизоляции. Фото певца появилось в фан-аккаунте и фанаты его сначала даже не узнали.

На снимке Михайлов запечатлен с двумя дочерьми дома. Певец отрастил волосы и бороду, причем из-за ее длины и густоты стали очень заметны седые волосы.

"А что с волосами ? Прическа и борода ужасные ! Всегда такой ухоженный, стильный ! А сейчас времени нет?Плохо выглядишь!!! Надо помнить,что ты, конечно, папа, но и большой артист!" "Стас на бабушку похож с такой причёской", "А что Стаса парикмахер на карантине сидит? "На кого похож стал ...????Ужас ужасный.!!Такой классный был(((((" - пишут поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

Впрочем, большинство почитателей таланта Стаса Михайлова восхищены его внешностью и дочерьми.

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