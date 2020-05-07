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Больше половины фитнес-браслетов грешат неточностью в подсчете шагов

09:00
  • четверг
  • 07 мая 2020

В результате человек двигается меньше, чем ему это необходимо

Специалисты Роскачества проверили функциональность и точность популярных фитнес-браслетов.

Для исследования отобрали десять моделей фитнес-браслетов шести брендов (Fitbit, Garmin, Honor, Huawei, Samsung и Xiaomi). Выяснилось, что только меньше половины из них показывают корректно пройденную дистанцию и только один браслет выдает правильные результаты при подсчете сердечного ритма.

Некоторые часы засчитывают за шаги, например, при колебании запястья во время уборки, листании журнала или пользования компьютером, говорится в исследовании Роскачества. В результате человек не проходит нужное количество шагов в сутки.

Также специалисты проверили фитнес-браслеты на безопасность и конфиденциальность данных в приложениях – здесь все справились на отлично. Что касается батареи, то в списке оказались гаджеты, которые держат заряд по 11 дней и те, которые нужно заряжать через каждые три дня.  

Не все часы выдержали проверку на износостойкость. Три из 10 гаджетов поцарапались во время скретч-теста, который должен был сымитировать интенсивную тренировку.

В условиях коронавируса россияне стали тщательнее следить за своим здоровьем и активнее заниматься спортом в дома. Специалисты отметили, что продажи смарт-часов и фитнес-трекеров выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.

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