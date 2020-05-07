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Онкологам удалось уменьшить смертность мужчин от коронавируса

08:42
  • четверг
  • 07 мая 2020

У пациентов искусственно снижали уровень тестостерона

Европейским онкологам удалось снизить риск смерти от коронавируса среди пациентов-мужчин, больных раком, в четыре раза благодаря приему антиандрогенных препаратов, блокирующих синтез тестостерона.
Минздрав: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Как пишет газета "Известия", в основу исследования  Европейского общества медицинской онкологии вошли проанализированные 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом у жителей Венеции, 10% из которых страдали раком.

В результате выяснилось, что пациенты, у которых искусственно снижали уровень тестостерона, не только в четыре-пять раз реже умирали, чем другие раковые больные, но и легче переносили течение вирусной инфекции.

По мнению специалистов, это связано с тем, что в ходе приема таких лекарств снижается концентрация белка, который участвует в развитии опухолей предстательной железы и в распространении коронавируса внутри организма.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее женщин. Он отметил, что с наибольшими осложнениям сталкиваются люди старше 60 лет.

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