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Названа главная опасность антисептиков

09:01
  • четверг
  • 07 мая 2020

Как не переусердствовать с гигиеной?

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова рассказала, что частое мытье рук и использование антисептиков может нарушить защитный барьер кожи и привести к дерматиту. 
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"Спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи", - рассказала Вережникова. По ее словам, главная опасность антисептическего геля заключается в том, что он обезвоживает кожу. 

Во время эпидемии короронавируса люди так часто обрабатывают руки, что защитный слой кожи не успевает восстановиться. Из-за этого, как говорит врач, возникают шелушения и мелкие трещинки. Это и есть проявление контактного дерматита.

Настасия Вережникова также сказала, что содержащиеся в антисептиках консерванты и ароматизаторы могут вызывать аллергический дерматит. 

"Для того, чтобы сохранить здоровое состояние кожи необходимо после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин", - цитирует Вережникову РИА Новости

Она рекомендует использовать крем с успокаивающими ингредиентами - ланолином, воском, натуральными маслами, вазелином и так далее. 

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