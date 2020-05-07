Названа главная опасность антисептиков

Как не переусердствовать с гигиеной?

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова рассказала, что частое мытье рук и использование антисептиков может нарушить защитный барьер кожи и привести к дерматиту.

"Спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи", - рассказала Вережникова. По ее словам, главная опасность антисептическего геля заключается в том, что он обезвоживает кожу.

Во время эпидемии короронавируса люди так часто обрабатывают руки, что защитный слой кожи не успевает восстановиться. Из-за этого, как говорит врач, возникают шелушения и мелкие трещинки. Это и есть проявление контактного дерматита.

Настасия Вережникова также сказала, что содержащиеся в антисептиках консерванты и ароматизаторы могут вызывать аллергический дерматит.

"Для того, чтобы сохранить здоровое состояние кожи необходимо после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин", - цитирует Вережникову РИА Новости.

Она рекомендует использовать крем с успокаивающими ингредиентами - ланолином, воском, натуральными маслами, вазелином и так далее.

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