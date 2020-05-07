Россияне перешли на дешевую еду

Спрос на дорогие продукты упал из-за эпидемии

Россияне в условиях самоизоляции начали экономить на еде. Как заявляют производители и ретейлеры, с начала эпидемии спрос на дорогие продукты значительно упал.

Как пишет газета "Известия", в первой половине апреля на 20% вырос оборот продуктов, которые торговые сети продают под собственными марками. Такие товары традиционно дешевле аналогов других брендов. Кроме того, магазины начали закрывать отделы готовой еды. Спрос в этом сегменте упал на 80%. Пострадали наборы здорового питания - их продажи снизились на 35-40%, фрукты и овощи - снижение составило 60-65%.

В то же время значительно выросли продажи продуктов длительного хранения. В первой половине апреля реализация консервов увеличилась на 50–60% к марту, а продажа круп подскочила на 120%.

Изменения в поведении покупателей россиян эксперты объяснили желанием экономить из-за сокращения доходов. Кроме того, говорит пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко, покупатели реже посещают магазины, но покупают больше за раз. В этом случае низкая цена на товар сильно влияет на выбор, полагает эксперт.

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