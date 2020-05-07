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"Сразу мысль, что жизнь кончилась": Познер откровенно рассказал о борьбе с раком

09:17
  • четверг
  • 07 мая 2020

Телеведущий дважды переболел онкологией

Владимир Познер не понаслышке знает, что рак – это не приговор. Телеведущий дважды смог победить болезнь. О том, что чувствовал и как пережил этот период своей жизни, он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Впервые со страшной болезнью Познер столкнулся в апреле 1993 года в США. Тогда у него обнаружили рак простаты.

"Я очень хорошо помню то время. Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. Это был удар такой силы. Даже трудно описать. Сразу мысль, что жизнь кончилась", - признался телеведущий.

59-летнему Познеру повезло – после операции он вылечился, так как рак удалось поймать на ранней стадии.

Однако на этом его борьба с онкологией не завершилась. Шесть лет назад врачи диагностировали у Познера рак прямой кишки. Как пишет издание "Дни.ру", журналист признался, что в то непростое время думал о суициде.

"Я побывал в пяти странах в поисках врача, который мне поможет. В Германии я нашел такого специалиста. У меня был рак второй степени. И вот прошло шесть лет. Я в порядке", - сказал телеведущий.

Познер регулярно проверяется у врачей. После появления первого рака он также начал вести здоровый образ жизни.

В настоящее время телеведущий соблюдает режим самоизоляции и лишь один раз в неделю бывает в Останкино. Он признался, что его жизнь не сильно изменилась из-за коронавируса.

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