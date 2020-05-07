Россиянам посоветовали после самоизоляции не пускаться во все тяжкие

Желание наверстать упущенное грозит еще большим стрессом

После выхода из режима самоизоляции не стоит пытаться сразу наверстывать упущенное. Привычные способы отдыха и увлечения вернутся, но постепенно и в измененном виде.

По мнению психолога Арины Липкиной, вынужденное домашнее заточение – это стрессовая ситуация и для организма, и для психики. В самоизоляции накапливаются стрессовые состояния, как физическое, так и психологические – раздражительность, вялость, неорганизованность. У многих возрос уровень тревоги.

"Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее – не надо тут же есть много разной еды", - заявили Липкина в интервью радио Sputnik.

Психолог уверена, что после выхода из режима самоизоляции социальное поведение россиян изменится. Семьи станут держаться вместе, поскольку понятие "плечо к плечу" приобрело за эти месяцы большую ценность.

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