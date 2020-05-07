В Москве продлили ежедневную дезинфекцию подъездов

Все составы безопасны для людей и животных

Дезинфекцию подъездов жилых домов в Москве продлили еще на месяц.

Об этом заявил заместитель мэра Петр Бирюков. Специалисты продолжат обрабатывать специальными дезинфицирующими составами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки.

"Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности", - подчеркнул Бирюков.

Дезинфекция подъездов началась в конце марта для предотвращения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"