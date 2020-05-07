Смерть младшего брата Нонны Мордюковой связали с коронавирусом

Болезнь протекала быстро

5 мая скончался Василий Литвинов, младший брат актрисы Нонны Мордюковой. Ему было 75 лет.

По предварительным данным, Литвинов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Родственники подозревают, что он заразился несколько дней назад, когда вышел из дома за продуктами.

Как пишет kp.ru, болезнь протекала быстро. Обращался ли Литвинов за помощью к медикам, не уточняется.

Василия Литвинова похоронят рядом с его матерью на кладбище подмосковного поселка Панки.

Литвинов работал инженером в аэропорту "Быково". Он поддерживал теплые отношения с Нонной Мордюковой и часто посещал телевизионные передачи, посвященные народной артистке СССР.

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