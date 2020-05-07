Донорам плазмы для пациентов с COVID-19 бесплатно предоставят такси

Лимит по поездкам - 1 тысяча рублей в месяц

Доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Помимо стимулирующих выплат, определенных для доноров мэром Москвы, мы предоставляем им бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно", - отметила вице-мэр.

Переливание плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию считается одним из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

Чтобы принять участие в акции, желающие могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 09:00 до 19:00. Сотрудники call-центра проверят, действительно ли пациент переболел COVID-19, и, в случае подтверждения, уточнят ФИО и мобильный телефон пациента. Бесплатные поездки станут доступны на следующий день после обращения, отметили в оперативном штабе по распространению COVID-19.

Донор плазмы сможет заказать такси по телефону +7 (495) 999 99 99 или через приложение "Яндекс.Такси", используя специально созданный метод оплаты "Хочу помочь". В методе оплаты установлен лимит - 1 тысяча рублей в месяц.

Для доноров крови с антителами на COVID-19 также предусмотрены стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1 тысячу 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы - 5 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"