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"Ограничения пойдут прахом": Бузова обратилась к россиянам

10:13
  • четверг
  • 07 мая 2020

Телеведущая просит соблюдать режим самоизоляции

Телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась к россиянам с призывом соблюдать режим самоизоляции. В своем инстаграме она заявила, что активная фаза распространения коронавируса в стране продолжается - в день заболевают не меньше десяти тысяч человек.

"Если соблюдать самоизоляцию все 37 дней, а потом резко выйти — тоже не победа над вирусом. Все усилия насмарку, все наши терпения неудобств, ограничения себя пойдут сразу прахом", - заявила Бузова.

Певица уверена, что главное в этой жизни - научиться все доводить до конца. Ведь брошенное на половине пути дело "еще хуже", поскольку время потрачено, а результат не достигнут. В качестве примера Бузова привела шоу-бизнес.

"Текст песни без аранжировки и записи - не хит, бизнес-задумка без плана и просчета — не бизнес, идея фильма без съемок — не готовый фильм", - поделилась знаниями певица.

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