"Вторжение СССР и победа США": Пентагон озвучил свою версию Второй мировой войны

Больше всех пострадала Франция

Минобороны США в преддверии 75-ой годовщины победы над гитлеровской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.

По мнению американцев, война началась в 1939 году после того, как СССР и Германия вторглись в Польшу. Большую часть всей тяжести боевых действий приняла на себя Франция.

В тексте сказано, что Германия капитулировала через год после высадки войск США и союзников на побережье французской Нормандии, таким образом прозрачно намекая, чей вклад в победу оказался решающим, пишет "Газета.Ru".

Помимо этого, в презентации указано, что документ о капитуляции немецких войск подписал генерал-полковник Альфред Йодль 7 мая во Франции. Но 8 мая "по настоянию советского премьера Иосифа Сталина" прошла еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля.

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