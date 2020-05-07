Названы главные рассадники коронавируса в городе

Риск заразиться там крайне велик

Профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что в маленьких помещениях гораздо проще подхватить COVID-19, чем в больших.

По словам Барановой, лифты и подъезды в многоэтажных домах - это места повышенного скопления коронавируса. Риск заразиться там весьма велик.

"Допустим, в лифт зашел носитель коронавируса за полчаса до вас. Проехал на лифте, и дальше лифт стоит. Но объем воздуха тоже стоит, этот вирус никуда не вытягивается. Через полчаса в лифт зашли вы, а там взвесь в воздухе, которая никуда не делась. Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него", - сообщила биолог, добавив, что во время пандемии безопаснее пользоваться лестницей, чем лифтом.

Риск заражения высок в общественном транспорте и, например, в маленьких магазинах, где мало воздуха и не работает вытяжка.

Как отметила в разговоре с "Известиями" Баранова, на улице объем воздуха большой, поэтому вирус быстро "разбавляется". Но из этого не следует, что там нельзя подхватить COVID-19.

Самый эффективный способ минимизировать риск заражения вне дома - это соблюдать дистанцию от других людей, рассказала биолог.

По последним данным, свыше 3,8 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 265 тысяч скончались.

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