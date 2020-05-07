ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Охотники за коронавирусом": как в России борются с распространением COVID-19

11:46
  • четверг
  • 07 мая 2020

Врачи в очередной раз призывают россиян соблюдать режим самоизоляции

В Саратовской области закрыли для посещения Краснокутский район, где проживают более 33 тысяч человек. Там зафиксировали резкий рост числа заболевших. В Тольятти городскую больницу переоборудуют в медцентр для лечения людей с диагнозом COVID-19. Третий госпиталь для приёма пациентов открыли в Находке. А в Санкт-Петербурге провели масштабную дезинфекцию.

Больше 11 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Донорам плазмы для пациентов с COVID-19 бесплатно предоставят такси
В Москве продлили ежедневную дезинфекцию подъездов

Когда город засыпает, на улицы выходят "охотники за коронавирусом". Так люди стали называть сотрудников МЧС. Снаружи здание Витебского железнодорожного вокзала орошают прямо из шланга. Внутри работает бригада спасателей с автономными ранцами. Дезинфицируют каждый метр. И так ежедневно.

В Свердловской области – обработка медучреждений. Двери, ручки – все, к чему ненароком можно прикоснуться – промывают специальным раствором. Обеззараживают и приемное отделение хирургии. Впрочем, плановые операции сейчас в режиме паузы. На войну с эпидемией привлекают всех медиков. Инфекционист – профессия настоящего. Многие врачи для этого специально прошли переподготовку. Николай Литвинов еще недавно оперировал, а теперь помогает коллегам - распределяет по палатам больных с COVID-19. Семью не видел уже несколько месяцев, лишь изредка общается по интернету.

"Вирус не щадит никого и может коснуться каждого из нас. Именно поэтому я нахожусь далеко от дома, где остались двое малолетних и один несовершеннолетний ребенок. Супруга и возрастная мама, которые находятся на строжайшей самоизоляции", - объяснил хирург взрослой поликлиники Наро-Фоминской больницы Николай Литвинов.

"Я вас настоятельно прошу – оставайтесь дома, потому что ситуация очень критичная. Врачи и медсестры сутками работают в больнице, не видят своих родных. А все потому, что мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас", - говорит врач в защитном костюме на видео (см. репортаж).

Пока это лучшая защита. И лучшая помощь врачам, которые сейчас на передовой в борьбе с инфекцией. Они отдают свои жизни за наши. По статистике, в России каждый 10-й больной коронавирусом – медик.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.