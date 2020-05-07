"Охотники за коронавирусом": как в России борются с распространением COVID-19

Врачи в очередной раз призывают россиян соблюдать режим самоизоляции

В Саратовской области закрыли для посещения Краснокутский район, где проживают более 33 тысяч человек. Там зафиксировали резкий рост числа заболевших. В Тольятти городскую больницу переоборудуют в медцентр для лечения людей с диагнозом COVID-19. Третий госпиталь для приёма пациентов открыли в Находке. А в Санкт-Петербурге провели масштабную дезинфекцию.

Когда город засыпает, на улицы выходят "охотники за коронавирусом". Так люди стали называть сотрудников МЧС. Снаружи здание Витебского железнодорожного вокзала орошают прямо из шланга. Внутри работает бригада спасателей с автономными ранцами. Дезинфицируют каждый метр. И так ежедневно.

В Свердловской области – обработка медучреждений. Двери, ручки – все, к чему ненароком можно прикоснуться – промывают специальным раствором. Обеззараживают и приемное отделение хирургии. Впрочем, плановые операции сейчас в режиме паузы. На войну с эпидемией привлекают всех медиков. Инфекционист – профессия настоящего. Многие врачи для этого специально прошли переподготовку. Николай Литвинов еще недавно оперировал, а теперь помогает коллегам - распределяет по палатам больных с COVID-19. Семью не видел уже несколько месяцев, лишь изредка общается по интернету.

"Вирус не щадит никого и может коснуться каждого из нас. Именно поэтому я нахожусь далеко от дома, где остались двое малолетних и один несовершеннолетний ребенок. Супруга и возрастная мама, которые находятся на строжайшей самоизоляции", - объяснил хирург взрослой поликлиники Наро-Фоминской больницы Николай Литвинов.

"Я вас настоятельно прошу – оставайтесь дома, потому что ситуация очень критичная. Врачи и медсестры сутками работают в больнице, не видят своих родных. А все потому, что мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас", - говорит врач в защитном костюме на видео (см. репортаж).

Пока это лучшая защита. И лучшая помощь врачам, которые сейчас на передовой в борьбе с инфекцией. Они отдают свои жизни за наши. По статистике, в России каждый 10-й больной коронавирусом – медик.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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