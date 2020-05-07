Как российские военные сражаются с коронавирусом в Сербии и Италии

Жители европейских стран благодарят Россию за помощь в непростое время

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона 750 тысяч. Умерли, по последним данным, почти 264 тысячи человек. Печальный рейтинг возглавляют США. Только за сутки скончались более двух с половиной тысяч американцев. Но, по мнению руководства страны, недосмотрели за распространением коронавируса ВОЗ и Китай. На них Вашингтон обрушился с новыми обвинениями. А в Европе бороться с эпидемией продолжают российские военные.

Струя с дезраствором проникает в каждый уголок, в каждую щель, под каждый матрац. Особо тщательная обработка здесь жизненно необходима. Это одна из крупнейших психиатрических больниц Сербии. Оказание медпомощи невозможно приостановить и отправить людей по домам даже в условиях распространения коронавирусной инфекции. И весьма непросто обеспечить необходимый уровень дистанцирования и соблюдения необходимых мер гигиены самими пациентами в силу особенностей их заболевания. Немало среди них и лежачих.

"Здесь на лечении находятся более 700 пациентов. Поэтому сложность нашей дезинфекции заключается в том, чтобы не нарушить работу медперсонала и покой пациентов", - сказал майор медицинской службы, старший врачебно-сестринской бригады Тарас Шолохов.

Всего российский сводный отряд, помогающий Сербии, побывал в 35 городах республики. Наши военные медики осмотрели и приняли участие в лечении более 800 пациентов. Директор психиатрической больницы в Ковине даже вспомнила русский, который когда-то учила в школе.

"Спасибо русскому народу. Ранее здесь уже были российские медики - анестезиологи, эпидемиологи, которые совместно с нами обсуждали предпринимаемые нами меры, давали свои рекомендации и советы по поводу организации противоэпидемиологического режима. Я хочу поблагодарить за все, что вы для нас делаете", - сказала Йованка Петрович, директор психиатрической больницы городе Ковин (Сербия).

Слова благодарности в адрес наших специалистов звучат и на итальянском. Апеннины хоть и ослабили карантинные ограничения, но говорить об окончании эпидемии явно рано. В республике довольно большое количество пансионатов для пожилых, учитывая, что преобладает возрастное население.

В этот санаторий (см. видео) COVID-19 пришел в конце марта. Пансионат экстренно переоборудовали под госпиталь. Однако обеспечить своими силами полную стерильность, признаются сотрудники, не получилось.

"У нас нет таких сил и средств, как у вас. Поэтому, конечно, помощь России очень важна. А каким эффектным было ваше появление. Я просто обомлела, когда увидела эти гигантские машины! Я думаю, что этот жест со стороны России является подтверждением тесных связей между нашими народами", - заявила Эрика Вакари, старшая медсестра пансионата для престарелых.

Наши военнослужащие совместно с итальянскими продезинфицировали пансионаты для пожилых почти в 100 населенных пунктах Италии. Апеннины в ответ в качестве благодарности предлагают направить в нашу страну плазму выздоровевших, чтобы помочь тем, кто продолжает бороться за жизнь. Ведь такая терапия показывает свою эффективность. Пока это только общественная инициатива. С предложением "ответить добром на добро" Ассоциация итальянских друзей России обратилась к премьер-министру республики Джузеппе Конте. И это еще один пример взаимодействия и взаимопомощи стран в условиях чрезвычайной ситуации.

И только одно государство упорно пытается искать виноватых, поймать Пекин за руку на вранье об эпидемии, вместо того, чтобы ловить за хвост сам вирус.

"ВОЗ не смогла справиться с пандемией коронавируса. Президент США обрисовал задачу, которая заключается в том, что в будущем нельзя допустить новый провал со стороны ВОЗ. США больше не хотят вкладывать в работу организации сотни миллионов долларов, если она не будет справляться со своими задачами", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Белый Дом думает о том, чтобы создать свой аналог ВОЗ?" – спрашивает журналист.

"Не исключено. В настоящее время администрация президента обдумывает, какие дальнейшие действия являются наилучшими. США готовы основать собственное агентство, которое будет отвечать за охрану здоровья людей, так как имеет обширный опыт проведения международных кампаний в данной сфере", - ответил Помпео.

По его словам, Вашингтон найдет способ оставаться мировым лидером в сфере охраны здоровья. Не исключено, что американцы заговорили о собственной организации, чтобы навязывать всему миру свои лекарства и стандарты в здравоохранении. Правда, пока Вашингтон воюет с Китаем и ВОЗ, в Штатах от коронавируса скончались почти 74 тысячи человек.

Лилия Акиньшина, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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