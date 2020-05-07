ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные доставили в Сирию более 800 тонн продовольствия

11:53
  • четверг
  • 07 мая 2020

Продукты отправят в пострадавшие от войны районы

Почти 850 тонн гуманитарной помощи доставили из России по морю в сирийский порт Тартус. Это десятки контейнеров с продуктами. Их отправят в пострадавшие от войны районы.

Как прошло восьмое российско-турецкое патрулирование в Идлибе
В Сирии усилили меры по борьбе с коронавирусом

Сухогруз "Спарта-2" прибыл в сирийский Тартус из Новороссийска. На борту гуманитарная помощь - более 800 тонн продовольствия: рис, крупа, консервы, чай.

Огромные портовые краны поднимают из трюмов более 50 контейнеров. Их содержимое отправляется на склад.

"Последние пять лет Россия нам очень много помогает. Мы благодарны за поддержку и гуманитарную помощь. Россия и Сирия - друзья всегда!" – сказал заместитель директора терминала порта Тартус Али Юсеф.

Здесь груз будет дожидаться отправки в населенные пункты, наиболее пострадавшие от войны. Семь региональных отделений российского Центра по примирению враждующих сторон распределяют гуманитарную помощь по десяти провинциям, в том числе и за Евфрат, где она особенно необходима. Кроме продуктов, российская сторона помогает стройматериалами и спецтехникой для восстановления разрушенных городов. За все время российского присутствия в Сирии таких грузов доставлено уже почти пять тысяч тонн. Сейчас ведутся работы по ремонту почти 200 детских садов и более 200 школ.

"Всего с 2016 года на территориях, освобожденных от боевиков, организованы и проведены более 2400 гуманитарных акций. Сирийским гражданам по линии Министерства обороны России доставлены и распределены более 4000 тонн продовольствия и бутилированной воды, а также предметов первой необходимости", - заявил начальник штаба материально-технического обеспечения группировки войск Вооруженных сил России в Сирии Андрей Терюхов.

И такая работа будет продолжена. Достаточно посмотреть, как гуманитарные конвои встречают местные жители. Искренняя радость и благодарность. Они не просят многого. Однако эти продуктовые наборы, тёплые одеяла зимой и вода жарким летом действительно нужны тем, кто ещё только возвращается к нормальной жизни после войны.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.