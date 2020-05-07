Платформа "Россия - страна возможностей" расширила образовательные проекты

Молодые специалисты смогут протестировать свои профессиональные навыки онлайн

Платформа "Россия - страна возможностей" расширяет свои образовательные проекты в интернете. Об этом рассказали на пресс-конференции, которая проходила онлайн, передает "ТВ Центр".

Теперь молодые специалисты смогут протестировать свои профессиональные навыки в Сети. А собранные на сайте курсы и программы помогут получить дополнительные знания.

"Платформа должна стать таким местом, которая будет помогать молодым людям найти свой путь в жизни", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей".

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