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В Москве проверили работу Вечного огня

11:55
  • четверг
  • 07 мая 2020

В ходе профилактики он не погас

В преддверии Дня Победы в Москве, в Александровском саду, провели профилактику Вечного огня. Ответственные работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства столицы, соблюдая все меры безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Процедура заняла сорок минут. Звезду на мемориале приподняли и отнесли в сторону. Каждый из трёх запальников проверили на работоспособность. Чтобы в ходе профилактики Вечный огонь не погас, пламя специальным факелом перенесли на временную горелку, а затем вернули обратно, передает "ТВ Центр".

Символ Победы на Могиле Неизвестного Солдата зажгли в Москве 8 мая 1967 года в память о погибших в Великой Отечественной войне. Огонь не гаснет благодаря специальной конструкции горелки.

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