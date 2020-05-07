"Пули вокруг, а мы живы остались": истории участников Великой Отечественной

Россияне вспоминают судьбу своих родственников-героев

К празднованию Дня Победы готовятся по всей стране. Миллионы жителей по традиции примут участие в акции "Бессмертный полк". В этом году 9 мая всех призывают остаться дома и выйти с портретами фронтовиков на балконы. Многие перелистывают семейные фотоальбомы и вспоминают судьбу своих родственников.

- Петр Кособродов. Его братья – это Василий и Николай. Это семья Малохатько, которых спалили немцы.

Чтобы перечислить всех родственников не хватит и дня. На фронт ушли три десятка Кособродовых. Половина не вернулась. Немцы расстреливали всех представителей крымской династии.

"Маме сказали, если вы останетесь - немцы знают Кособродовых и люто ненавидят, потому что они уже были известны - вас тут же расстреляют. И мама в ту же ночь решила уйти к партизанам", - рассказала участник ВОВ Людмила Кособродова.

Ей было три года. Из детских воспоминаний – ветхие шалаши, холод и пустая торба – еды не хватало. Людмила Петровна никогда не забудет, как мама чудом спасла ее с сестрой и братом во время облавы.

"Она говорит: "А как я побегу с детьми? Нас же убьют!" Она накрыла нас собой и сказала: "Пусть убивают всех сразу". Ну, это уже от Бога зависит – пули вокруг, а мы живы остались", - вспоминает Кособродова.

Каждый год Кособродовы дополняют семейный архив. Фотографии, письма, воспоминания. На днях удалось найти очередной документ о представлении к награде своего предка.

"Мы стараемся сохранить ту память о наших родных и близких, которые воевали, которые погибли. Дополняем это все, вырезки, документы. Это мой "Бессмертный полк", - заявила внучка Петра Кособродова Светлана Мельенчук.

У каждого он свой. В семье Стрелец – защитники Керчи, Севастополя, Украины. И каждый год в эти майские дни они собираются всей семьей, чтобы передать воспоминания о предках от старших младшим.

"Кто-то в тылу был, кто-то на передовой. Кто-то погиб при форсировании Днепра. Кто-то остался жив, но не дожил до наших дней. Мы каждый год чтим и помним всех, и не только своих родных и близких, а всех", - заявила Нина Стрелец.

Для тех, кто потерял близких - воспоминания всегда тяжёлые, со слезами на глазах. Ирина Кузнецова видела своего дедушку только на фотографии. Леонид Кравченко погиб в 1945 году в Чехословакии - скудные данные из похоронки. Совсем недавно поисковикам удалось узнать, что краснофлотец защищал Севастополь.

"Он был пленён на 35-й батарее, и что он с моей бабушкой провёл несколько месяцев, где она его выхаживала, выкупив из плена в селе красный мак у полицаев", - рассказала Ирина Кузнецова.

Заповедник Херсонес Таврический тоже готовится присоединиться к онлайн-акции "Бессмертный полк". Во время войны сотрудники музея практически полным составом ушли на фронт. Большинство погибли. В память о них записывают видеоролики.

"Самому молодому из них, Дмитрию Мельнику, было 22 года, когда он погиб во время майских боев 1944 года, во время уже освобождения Севастополя. Но, к сожалению, ни их семьи, никто иной не сможет почтить их память, поэтому музей взял на себя эту почетную миссию", - сказала Татьяна Прохорова, заведующая научно-архивным отделом ГМЗ "Херсонес Таврический".

В этом году все акции - домашние. Дети вырезают и клеят на окна белых журавлей – в память о погибших в Великую Отечественную войну. На балконах водружают флаги и копии знамени Победы.

Из окна можно будет исполнить любимые песни военных лет - соседи точно поддержат. А ещё зажгут свечи в память о подвиге народа. Состоится и праздничный салют.

Режим самоизоляции не помешает отпраздновать День Победы. Сохранятся и привычные акции, просто в другом формате. Например, "Бессмертный полк". Мы как обычно выйдем на улицы с портретами наших предков, только вместо шествия ограничимся балконом. Но это и не важно. Главное, что каждый сможет почтить память своих героев.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым и Севастополь.

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