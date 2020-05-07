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Подготовку воздушного парада Победы в городах России сняли на видео

11:56
  • четверг
  • 07 мая 2020

В воздух поднимутся сотни самолетов и вертолетов

Репетиции воздушной части Парада в честь Победы прошли в разных регионах нашей страны. Над Санкт-Петербургом 9 мая боевые машины Западного военного округа будут выстраиваться, как говорят военные, пеленгом. Интервал и дистанция между самолётами будет всего 20 и 40 метров, передает "ТВ Центр".

В Волгограде военные летчики отработали элементы в парах. В День Победы боевые вертолеты и самолеты пролетят на высоте от ста метров и разовьют скорость до 600 километров в час.

Накануне репетицию воздушного парада в Мурманске провела авиация Северного флота. В День Победы экипажи пролетят над городом и Кольским заливом, пройдут над памятником Защитникам советского Заполярья на высоте всего двести метров.
 

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