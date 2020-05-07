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Ливийская армия нанесла авиаудар по турецкому штабу

11:49
  • четверг
  • 07 мая 2020

Турция воюет на стороне противников фельдмаршала Халифы Хафтара

В Ливии войска фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли серию авиаударов по объектам в городе Мисурата, в их числе турецкий командный штаб и опорный пункт иностранных наёмников. Также налёту подвергся склад с оружием и боеприпасами. Он сдетонировал.

Турция воюет на стороне противников Хафтара - Правительства нацсогласия во главе с Фаизом Сарраджем. Оно контролирует западную часть страны, включая столицу Триполи. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент - он сотрудничает с армией Хафтара, передает "ТВ Центр".

Такой расклад сил в государстве установился после свержения Муаммара Каддафи. Он был убит в 2011 году при поддержке авиации НАТО. С тех пор в стране царят хаос и двоевластие.

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Ливийская армия
Ливийская армия
Ливийская армия
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