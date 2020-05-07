Больше 11 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Скончались 88 пациентов

За последние сутки в России выявили 11231 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло до 177160 человек.

Больше всего новых случаев подтверждено в Москве - 6703. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее.

Кроме того, за последние сутки скончались 88 человек с подтвержденным COVID-19, в том числе 39 пациентов - в Москве. Всего с начала эпидемии умерли 1625 человек.

Еще 2476 человек с коронавирусом выздоровели. Таким образом, число вылечившихся увеличилось до 23803 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"