Затоплены дороги и мосты: жители Вологодской области пострадали из-за паводка

Прогнозы синоптиков не утешают - уровень воды в реках продолжит подниматься
В Вологодской области из-за паводка нарушено транспортное сообщение с десятками населённых пунктов. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В результате таяния снега и из-за недавних проливных дождей уровень воды в реках достиг критической отметки. Затоплены дороги и мосты. В воде - приусадебные участки и первые этажи домов.
Жителей пострадавших населённых пунктов обеспечивают всем необходимым. Дорожные службы уже приступили к восстановительным работам. Прогнозы синоптиков не утешают: в ближайшие дни они вновь обещают осадки. Уровень воды в реках продолжит подниматься.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"