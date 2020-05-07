Затоплены дороги и мосты: жители Вологодской области пострадали из-за паводка

Прогнозы синоптиков не утешают - уровень воды в реках продолжит подниматься

В Вологодской области из-за паводка нарушено транспортное сообщение с десятками населённых пунктов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В результате таяния снега и из-за недавних проливных дождей уровень воды в реках достиг критической отметки. Затоплены дороги и мосты. В воде - приусадебные участки и первые этажи домов.

Жителей пострадавших населённых пунктов обеспечивают всем необходимым. Дорожные службы уже приступили к восстановительным работам. Прогнозы синоптиков не утешают: в ближайшие дни они вновь обещают осадки. Уровень воды в реках продолжит подниматься.

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