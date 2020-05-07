ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали основателя паблика "Омбудсмен полиции"

10:43
  • четверг
  • 07 мая 2020

Его подозревают в вымогательстве

Создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве.

Воронцова подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера в социальных сетях, об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД. После того, как потерпевший отказался выплатить назначенную сумму, Воронцов выложил дискредитирующие фотографии в интернет. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство в крупном размере".

Ранее СМИ сообщили об обысках в квартире Воронцова. По словам адвоката, его подзащитному вырезали болгаркой дверь. В апреле на создателя "Омбудсмена полиции" возбудили уголовное дело о распространении фейков – якобы курсанты института ФСБ заразились коронавирусом.  

Проект "Омбудсмен полиции" – это паблик в социальной сети "ВКонтакте" и канал в мессенджере Telegram, посвященный защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Воронцов
Владимир Воронцов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.