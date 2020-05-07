В Москве задержали основателя паблика "Омбудсмен полиции"

Его подозревают в вымогательстве

Создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве.

Воронцова подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера в социальных сетях, об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД. После того, как потерпевший отказался выплатить назначенную сумму, Воронцов выложил дискредитирующие фотографии в интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство в крупном размере".

Ранее СМИ сообщили об обысках в квартире Воронцова. По словам адвоката, его подзащитному вырезали болгаркой дверь. В апреле на создателя "Омбудсмена полиции" возбудили уголовное дело о распространении фейков – якобы курсанты института ФСБ заразились коронавирусом.

Проект "Омбудсмен полиции" – это паблик в социальной сети "ВКонтакте" и канал в мессенджере Telegram, посвященный защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.

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