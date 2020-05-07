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Собянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ

11:40
  • четверг
  • 07 мая 2020

Медицинский центр разместился в 75-м павильоне

За сутки в Москве госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он осмотрел временный госпиталь, развёрнутый на ВДНХ.

Медицинский центр разместился в 75-м павильоне. Он рассчитан почти на 2 тысячи коек. Они предназначены для больных с лёгкими симптомами и тех, кто уже идёт на поправку. Впрочем, при необходимости врачи смогут проводить в этом госпитале и интенсивную терапию. Первых пациентов он сможет принять уже через неделю. Собянин подчеркнул: городская система здравоохранения должна быть готова к любому развитию событий.

"Мы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощью при заболевании коронавирусом. В этих целях создаются резервные медицинские центры, как здесь на ВДНХ. Это полноценный госпиталь с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и с соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, в которых есть значительный опыт работы с этой сфере", - заявил Собянин.

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Временный госпиталь COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ
Временный госпиталь COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Павильон 75 на ВДНХ
Павильон 75 на ВДНХ
Павильон 75 на ВДНХ
Павильон 75 на ВДНХ
Павильон 75 на ВДНХ
Павильон 75 на ВДНХ
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