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Сервисы Московского инновационного кластера стали доступны по всей России

11:27
  • четверг
  • 07 мая 2020

Ранее они предназначались только для столичных организаций

Юридические лица и индивидуальные предприниматели из российских регионов теперь могут использовать сервисы Московского инновационного кластера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития. Ранее сервисы МИК предназначались только для столичных организаций.

"С момента запуска кластера интерес к внедренным на его базе решениям проявляли компании не только из Москвы, но и из других регионов. Поэтому мы надеемся, что линейка уже протестированных и доказавших свою полезность онлайн-инструментов станет неплохим подспорьем для отечественного технологичного бизнеса в целом", - заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

После регистрации на цифровой платформе кластера i.moscow компаниям и ИП будет доступен широкий набор сервисов, включая поиск партнеров среди множества технологичных компаний, аренду площадей и поиск свободных мощностей без организации собственного производства.

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