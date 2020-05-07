В Москве число выписанных превысило количество госпитализированных с COVID

Ситуация в любой момент может поменяться

В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали.

"Это хорошая история. Тем не менее мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению. Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, власти понимают, что после возобновления работы производств и ослабления ограничений может произойти рост заболеваемости и госпитализации. Поэтому москвичам необходима гарантия оказания медицинской помощи.

Ранее Собянин рассказал о создании в Москве резервных ковид-госпиталей. В частности, о временном медцентре на ВДНХ в 75-м павильоне. Он рассчитан почти на 2 тысячи коек. Там разместят больных с легкими симптомами и тех, кто уже идет на поправку.

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