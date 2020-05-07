Несколько членов Совфеда переболели коронавирусом

Болезнь прошла в легкой форме

Несколько сенаторов Совета Федерации заразились коронавирусом.

У всех болезнь прошла в легкой форме, госпитализация не потребовалась. Все заразившиеся были на самоизоляции, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, не уточнив, о ком идет речь.

Сейчас сенаторы уже выздоровели и намерены принять участие в заседании Совфеда. Которое запланировано на 20 мая.

Ранее стало известно, что коронавирус подхватили премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минкультуры Ольга Любимова.

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