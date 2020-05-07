Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Число госпитализаций при этом не растет

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, число госпитализаций с коронавирусом в Москве за последние две недели не увеличилось. Кроме того, за неделю Москва удвоила количество проводимых тестов на COVID-19. По выявляемости коронавируса российская столица обогнала Нью-Йорк.

По последним данным, в Москве с начала эпидемии выявлено 92676 случаев заражения коронавирусом. 7 мая впервые число выписанных пациентов превысило число госпитализированных c COVID-19.

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