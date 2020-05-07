В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

Сергей Собянин предупредил, что всем придется жить в новой реальности долго

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро). О новых мерах борьбы с коронавирусом в четверг объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что об ослаблении режима ограничений в городе пока говорить рано.

Мэр также сообщил, что больных коронавирусом в Москве больше, чем пока официально выявлено. "Очевидно, что реально больных в городе еще больше (чем выявленных). По скрининговым исследованиям их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры - это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей", - отметил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки зафиксирован еще 11 тысяч 231 случай заболевания в 84 регионах. Это новый антирекорд.

Большинство новых случаев заболевания выявлено в Москве. Положительный тест на коронавирус нового типа уже у 92 тысяч 676 человек. 6 тысяч 703 заболели за последние сутки. Это самый большой показатель с начала пандемии. 39 пациентов скончались.

Видео: последние данные оперштаба о распространении коронавируса в Москве

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