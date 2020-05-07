Владельца "Спартака" Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом

Бизнесмен проходит лечение
У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Федуна диагностировали коронавирусную инфекцию.
Федун находится на лечении в больнице, сообщается на сайте футбольного клуба. Подробности о его состоянии не приводятся.
"Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении.
В апреле Федун и ряд других бизнесменов пожертвовали несколько миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. "Выделил 10 млн рублей центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать", - сказал владелец "Спартака" ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: