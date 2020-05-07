ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владельца "Спартака" Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом

12:40
  • четверг
  • 07 мая 2020

Бизнесмен проходит лечение

У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Федуна диагностировали коронавирусную инфекцию. 

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
"Пью много антибиотиков": Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Федун находится на лечении в больнице, сообщается на сайте футбольного клуба. Подробности о его состоянии не приводятся. 

 "Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении. 

В апреле Федун и ряд других бизнесменов пожертвовали несколько миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. "Выделил 10 млн рублей центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать", - сказал владелец "Спартака" ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Леонид Федун
Леонид Федун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.