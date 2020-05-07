Владельца "Спартака" Леонида Федуна госпитализировали с коронавирусом

Бизнесмен проходит лечение

У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Федуна диагностировали коронавирусную инфекцию.

Федун находится на лечении в больнице, сообщается на сайте футбольного клуба. Подробности о его состоянии не приводятся.

"Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении.

В апреле Федун и ряд других бизнесменов пожертвовали несколько миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. "Выделил 10 млн рублей центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать", - сказал владелец "Спартака" ТАСС.

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