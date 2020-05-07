ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла заразившаяся коронавирусом главврач московской поликлиники

12:51
  • четверг
  • 07 мая 2020

Она 43 дня провела на ИВЛ

Скончалась главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева.

Он скончалась в городской клинической больнице №52 после болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией. 43 дня Сергеева провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО, но вирус дал осложнения, несовместимые с жизнью.

Департамент здравоохранения города Москвы выразил соболезнования родным, близким и коллегам главврача поликлиники №180.

Юлия Сергеева занимала должность главного врача городской поликлиники №180 с 2016 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Медики
Медики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.