Умерла заразившаяся коронавирусом главврач московской поликлиники

Она 43 дня провела на ИВЛ

Скончалась главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева.

Он скончалась в городской клинической больнице №52 после болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией. 43 дня Сергеева провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО, но вирус дал осложнения, несовместимые с жизнью.

Департамент здравоохранения города Москвы выразил соболезнования родным, близким и коллегам главврача поликлиники №180.

Юлия Сергеева занимала должность главного врача городской поликлиники №180 с 2016 года.

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