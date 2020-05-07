Умерла заразившаяся коронавирусом главврач московской поликлиники

Она 43 дня провела на ИВЛ
Скончалась главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева.
Он скончалась в городской клинической больнице №52 после болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией. 43 дня Сергеева провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО, но вирус дал осложнения, несовместимые с жизнью.
Департамент здравоохранения города Москвы выразил соболезнования родным, близким и коллегам главврача поликлиники №180.
Юлия Сергеева занимала должность главного врача городской поликлиники №180 с 2016 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"