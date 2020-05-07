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Собянин отсрочил отключение горячей воды в Москве

12:46
  • четверг
  • 07 мая 2020

Пока люди находятся в самоизоляции, это не дело, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не будут отключать горячую воду до 1 июля.

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"Я принял решение отключение горячей воды до 1 июля не производить, пока люди находятся на самоизоляции в квартирах, это не дело", - заявил столичный градоначальник.

Несмотря на это, подготовку жилищного фонда к зиме все равно отменить нельзя, указал он. "Но принято решение как можно дальше отсрочить этот период", - сказал Собянин.

Ранее в интервью телеканалу "Россия 24" Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве. Он также анонсировал введение "масочного режима". В транспорте и общественных местах людей обяжут носить и маски, и перчатки.

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