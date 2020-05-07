Собянин: к нормальной жизни мы вернемся не скоро

Нужно настраиваться на "длительный период, связанный с коронавирусом"

Сергей Собянин считает, что москвичи еще не скоро вернутся к полноценной жизни без всяких ограничений. Мэр столицы призвал настраиваться на "длительный период, связанный с распространением болезни".

"Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от нашей дисциплины. Вернуться к полноценной жизни без ограничений сможем еще не скоро. К сожалению, реальность такая", - сказал Собянин в эфире "Россия 24".

Собянин отметил, что реальное количество заболевших коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Сейчас в столице делается большое количество экспресс-тестов, которые "позволяют более точечно работать по заболевшим". Кроме того, в Москве работают уже 45 центров по лечению коронавируса.

"Такая машина тоже должна дать результаты по выявлению. Я не говорю, что заболеваемость не растет, но цифры свидетельствуют о выявлении заболевших и возможности купировать распространение болезни, что в дальнейшем мы и видим", - сказал Собянин.

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