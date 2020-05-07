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Москвичей призвали не приходить на праздничный салют в День Победы

13:04
  • четверг
  • 07 мая 2020

Фейерверк можно посмотреть по телевизору

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не приходить на праздничный салют в День Победы 9 мая.
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В противном случае это повлечет за собой массовое заражение коронавирусом, передает ТАСС.

"Не надо приходить на салют, не надо устраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение", - заявил Собянин.

За порядком будут следить правоохранительные органы. Ранее стало известно, что все смотровые площадки и набережные в Москве будут закрыты 9 мая. Салют можно посмотреть по видеотрансляции или из окон своих домов.

В этом году проведение торжеств по случаю победы в Великой Отечественной войне 9 мая перенесли из-за пандемии коронавируса. Парад Победы на Красной площади, шествие "Бессмертного полка" и другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы, состоятся в 2020 году, но позже.

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