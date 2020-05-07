Вечный огонь в Петербурге залили газировкой

Идет розыск подозреваемой

Полицейские разыскивают неизвестную женщину, которая в ночь на 6 мая потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге.

Как пишет РБК, 6 мая в полицию поступило сообщение о том, что на Марсовом поле не горит мемориальный огонь. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения. По данным правоохранителей, гражданка потушила Вечный огонь в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности инцидента выясняются. "Фонтанка" опубликовала видео, на котором видно, как человек нетвердой походкой приближается к мемориалу и садится рядом с ним на корточки. По информации издании, женщина залила огонь газировкой.

В СМИ также появилась версия о том, что женщина упала в Вечный огонь, отчего тот потух.

Как сообщили в компании "Петербурггаз", мемориал не был поврежден, сейчас в нем снова горит огонь.

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