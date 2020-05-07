Экс-супруг Юлии Началовой выиграл в суде 21,5 миллиона

Он добивался этого с 2013 года

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин отсудил у предпринимателя Романа Щербакова 21,5 миллиона рублей. Спортсмену также должны достаться семь миллионов рублей, полученные от продажи недвижимости Щербакова.

Как пишет "СтарХит" со ссылкой на Mash, в 2013 году со счета Евгения Алдонина пропали 48 миллионов рублей. Преступление совершили сотрудники банка "Замоскворецкий". Главный обвиняемый по делу Янис Павлов покинул Россию вместе с семьей.

Экс-супруг Юлии Началовой подал в суд на Щербакова, который, по версии следствия, обналичил поддельный заем на имя Алдонина. "Денежные средства были похищены работниками банка, а подписи вкладчика были подделаны. Все было сделано так, будто он сам получил деньги, но экспертиза показала, что подписи не соответствовали подписям моих доверителей", - говорил адвокат спортсмена.

Напомним, что Алдонин и Началова состояли в браке с 2006 по 2011 год. Сейчас футболист и его вторая супруга воспитывают двух детей. Алдонин также помогает Вере, своей дочке от покойной певицы.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года в возрасте 38 лет.

Видео: Началова в программе "Мой герой"

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