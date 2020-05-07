ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пригожин ответил, почему российским звездам легко в самоизоляции

13:36
  • четверг
  • 07 мая 2020

Люди в России лучше других приспособлены к домашнему хозяйству, считает продюсер

Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, считает, что многие люди в России и, в частности, представители отечественного шоу-бизнеса спокойно переносят ограничения из-за коронавируса, так как у них советское воспитание.

Пригожин показал фото с 81-летней тещей и красавицей-женой
"Мне хочется послать Пригожина!" Семейная ссора Валерии попала на видео

"Русский и советский человек немного рукастее, чем граждане других государств. Мы немного другие. Они давно уже находятся в этом состоянии, а мы недавно, у нас еще практицизм остался, но не у всех. У молодежи, которая привыкла ничего не делать, у них будут проблемы", - сказал в разговоре с изданием "Газета.Ru" Пригожин.

Продюсер признался, что сам занимается работой по дому, а его жена готовит и стирает.

"Я дома сам занимаюсь иногда электрическими работами, могу что-то подтянуть, что-то сделать. Валерия, несмотря на свой статус, всегда может погладить, постирать, приготовить поесть. Мы приспособлены к домашнему хозяйству. Царские замашки нам никогда не были близки", - заверил Пригожин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Иосиф Пригожин и певица Валерия
Иосиф Пригожин и певица Валерия
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.