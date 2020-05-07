Пригожин ответил, почему российским звездам легко в самоизоляции

Люди в России лучше других приспособлены к домашнему хозяйству, считает продюсер

Продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии, считает, что многие люди в России и, в частности, представители отечественного шоу-бизнеса спокойно переносят ограничения из-за коронавируса, так как у них советское воспитание.

"Русский и советский человек немного рукастее, чем граждане других государств. Мы немного другие. Они давно уже находятся в этом состоянии, а мы недавно, у нас еще практицизм остался, но не у всех. У молодежи, которая привыкла ничего не делать, у них будут проблемы", - сказал в разговоре с изданием "Газета.Ru" Пригожин.

Продюсер признался, что сам занимается работой по дому, а его жена готовит и стирает.

"Я дома сам занимаюсь иногда электрическими работами, могу что-то подтянуть, что-то сделать. Валерия, несмотря на свой статус, всегда может погладить, постирать, приготовить поесть. Мы приспособлены к домашнему хозяйству. Царские замашки нам никогда не были близки", - заверил Пригожин.

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