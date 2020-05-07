Собянин рассказал о создании временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ

Он предназначен для болеющих в легкой форме и тех, кто уже идёт на поправку

Сергей Собянин осмотрел временный госпиталь, развёрнутый в одном из павильонов ВДНХ. Медицинский центр рассчитан почти на две тысячи коек. Первых пациентов там могут принять уже через неделю.

Множество дверей, большая площадь, поэтому именно в этом павильоне решили разместить временный госпиталь. Здесь не только возводят стены палат и кабинетов врачей, но и прокладывают новые коммуникации, монтируют системы вентиляции и канализации с обеззараживанием стоков, даже строят собственную газовую котельную. Все будет, как в любой современной инфекционной больнице.

"Мы находимся в палате интенсивной терапии. Это полноценная реанимация. Она оснащена вот такими консолями с кислородными клапанами, сжатый воздух, вакуум. И розеточная группа для подключения аппаратов ИВЛ и медицинских приборов", - рассказал Михаил Никифоров, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы.

Всё - в кратчайшие сроки. Работы начались 28 апреля и по плану должны завершиться уже к 15 мая. Здесь смогут разместить почти 1800 пациентов.

У каждой койки - кнопка вызова медперсонала. Все уже работает, медсестра будет находиться недалеко, в отдельной комнате. Но главное - при необходимости к любому пациенту можно будет подвести кислород, благодаря вот таким устройствам. Для этого здесь строят две собственные кислородные станции и прокладывают 15 километров специального трубопровода.

Здесь будет работать и собственная лаборатория, где смогут проводить около 1,5 тысячи анализов на коронавирус в сутки. Госпиталь будет относиться к 24-й городской больнице, в которой уже открыты коронавирусные отделения.

"Медицинский персонал частично уже прошел испытания. Это боевой медицинский персонал, он будет переведен из 24-й больницы. Часть персонала будет набрана дополнительно", - заявил главврач Григорий Родоман.

Сегодня ход строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что во временные госпитали в первую очередь будут направлять пациентов с легкой формой заболевания, а также тех, кто уже идёт на поправку.

Сергей Собянин отметил: временные госпитали в Москве могут и не понадобиться, но они необходимы для создания резервного коечного фонда.

"Сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано. Это хорошая история. Но тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, к сожалению. И мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Поэтому одновременно открывая какие-то производства или делая какие-то послабления, мы понимаем, что мы можем получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализаций. Поэтому мы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заболевании коронавирусом", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в Москве сейчас разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей - в павильоне ВДНХ, экспоцентре на Красной Пресне, в выставочном центре "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское" и в одном из торговых центров. Это 10 тысяч дополнительных коек. Также временные корпуса возводят на территории городских стационаров. Всего в Москве коронавирусные отделения работают уже в 72 больницах.

Полина Кастрицкая, Екатерина Гоголева, Владимир Черных, Александр Голубев, "ТВ Центр".

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