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Путин провел несколько телефонных разговоров из-за коронавируса

14:04
  • четверг
  • 07 мая 2020

Россия, Узбекистан и Япония активно помогают друг другу в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

Путин и Мирзиеев обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, договорились продолжать тесное сотрудничество в борьбе с COVID-19, говорится в сообщении Кремля. Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

С Абэ российский лидер обсудил совместную разработку медицинских препаратов и подтвердил планы по расширению сотрудничества профильных ведомств по борьбе с СOVID-19.

Премьер Японии поздравил Путина с победой в Великой Отечественной войне. Стороны договорились о контактах на всех уровнях после нормализации эпидемиологической ситуации в мире.

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