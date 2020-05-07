В Индии тысячи человек едва не задохнулись из-за утечки газа на химзаводе

Прохожие теряли сознание прямо на улице

На юго-востоке Индии на химзаводе произошла утечка газа. На данный момент известно о десяти погибших. Около пяти тысяч человек обратились за медицинской помощью, передает "ТВ Центр".

В населённых пунктах, расположенных недалеко от фабрики, люди почувствовали удушье и теряли сознание прямо на улице. Многие из пострадавших до сих пор не пришли в себя. За их жизни борются врачи.

По предварительной версии, утечка газа произошла из-за ошибки сотрудников завода, которые могли оставить без присмотра цистерны с токсичными материалами. Власти проводят проверку.

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