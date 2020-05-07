Подробности дела задержанного бизнесмена Анатолия Быкова

Предпринимателя называли криминальным королем региона по прозвищу Толя Бык

В Красноярске задержан бывший депутат краевого заксобрания, известный предприниматель Анатолий Быков. Как сообщили в Следственном комитете, его подозревают в организации двойного убийства, которое произошло в 1994 году. Погибшие были членами преступной группы - в неё входил сам Быков. Обвинений против бизнесмена было недостаточно. А теперь в деле появились новые подробности.

Анатолию Быкову спокойно предложили, как говорится, проехать с ними. Тот согласился. Задержание бизнесмена прошло без инцидентов и вмешательство спецназа, бойцы которого присутствовали во время спецоперации, не потребовалось. Некогда один из самых влиятельных людей Красноярского края, по мнению следователей, именно благодаря своей криминальной деятельности, сейчас дает показания в Следственном комитете.

"По данным следствия, в первой половине 1994 года у члена преступной группировки Александра Наумова произошёл конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределению доходов от совместной деятельности. Спустя непродолжительное время после этого перед двигающимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошёл взрыв. Быков предположил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Подробнее о Анатолии Быкове в фильме "Люди гибнут за металл":

Войтенко и Наумов были застрелены в Красноярске 24 июля 1994 года. Тогда правоохранительным органам удалось установить личности наёмных убийц. Ими оказались Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Непосредственно организатором преступления, по данным следователей, стал Владимир Татаренков - близкий друг Быкова.

"Ранее Бакуров уже приговорён к пожизненному лишению свободы. Чучков находится в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства - Владимира Татаренкова, который приговорен к 13 годам лишения свободы. Именно Татаренков дал показания, что одним из организаторов двойного убийства является 60-летний Анатолий Быков", - сообщила Петренко.

К слову, в 1999 году этот самый Владимир Татаренков принял активное участие в расследовании первого уголовного дела в отношении Быкова сразу по четырем статьям: причастность к убийствам, легализация денежных средств, незаконные валютные операции и хранение оружия. Он дал показания о причастности Быкова к убийствам ряда красноярских уголовных авторитетов и предпринимателей.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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