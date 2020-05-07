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В мэрии Москвы озвучили размер штрафа за нарушение "масочного режима"

14:09
  • четверг
  • 07 мая 2020

Ездить в метро без маски нельзя

Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что москвичей будут штрафовать на пять тысяч рублей за появление без маски в общественном месте.  
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"Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф", - рассказал Данчиков "Интерфаксу"

По его словам, граждане обязаны носить маску непосредственно в транспорте. По дороге к остановке или станции метро надевать маску необязательно. "Если будут другие установлены требования, тогда будут и другие основания", - отметил он. 

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о введении режима обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте. Штрафовать за отсутствие маски начнут с 12 мая. 

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