В мэрии Москвы озвучили размер штрафа за нарушение "масочного режима"

Ездить в метро без маски нельзя
Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что москвичей будут штрафовать на пять тысяч рублей за появление без маски в общественном месте.
"Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф", - рассказал Данчиков "Интерфаксу".
По его словам, граждане обязаны носить маску непосредственно в транспорте. По дороге к остановке или станции метро надевать маску необязательно. "Если будут другие установлены требования, тогда будут и другие основания", - отметил он.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о введении режима обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте. Штрафовать за отсутствие маски начнут с 12 мая.
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